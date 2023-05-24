Официально Потап и Настя Каменских в браке уже 4 года.

23 мая 2023 - четвертая годовщина свадьбы Потап и Насти Каменских. В честь этого рэпер выложил архивное фото, сделанное в день свадьбы. В описании мужчина трогательно поздравил свою супругу с годовщиной.

"Поздравляю свою любимую жену с четырехлетием нашей украинской свадьбы. Люблю тебя еще больше", - прокомментировал Потап.

Слухи о разводе Потапа и Насти Каменских

Несколько месяцев назад в сети начали обсуждать то, что Потап и Каменских якобы расстались. Потапу приписывали измены, но официально партнеры эту информацию не подтвердили.

В комментарии журналистам NK сказала, что у нее в отношениях с супругом все хорошо, и если речь о расставании таки пойдет, то они обязательно сообщат об этом фанатам.

Следует отметить, что новых фото партнеры практически не выкладывают, что усиливает предположение о том, что артисты не проводят много времени вместе.

Отметим, что слухи о романе Потапа и Насти появились еще в 2010 году. Тогда Алексей официально был женат на Ирине Горовой. В 2014 году мужчина развелся, но отношения с Каменских он подтвердил только весной 2019 года.

Напомним, ранее Настя Каменских честно призналась, что не довольна своей внешностью.

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