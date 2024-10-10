Певица призналась, что влюблена.

Известная украинская певица Камалия поделилась подробностями личной жизни. Исполнительница призналась, что после развода с миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром ее сердце снова занято.

Артистка впервые рассказала о новых отношениях. По ее словам, сейчас она влюблена и это чувство окрыляет ее. Звезда говорит, что хочет как можно больше времени проводить с избранником и делать для него приятные поступки.

"Такое вдохновение идет, и ты сияешь. Ты сияешь, хочешь постоянно видеть этого человека, хочешь что-то делать для него, хочешь проводить время", - поделилась знаменитость.

Сейчас певица скрывает своего бойфренда и больше не стала раскрывать подробностей их отношений. Камалия намекнула, что ее новый роман длится недолго. Пока она не знает до конца, перерастет ли он в серьезные долговременные отношения. Исполнительница убеждена, что отношения должны пройти проверку временем.

"Сначала все влюбляются. Любовь - она познается только после двух-трех лет отношений", - добавила артистка.

Как известно, звезда более 20 лет состояла в браке с миллиардером Захуром. У супругов родилось две дочери - 10-летние Арабелла и Мирабелла. Внезапно в 2023 году пара объявила о разводе, не называя причин.

Однако недавно Камалия поделилась, что из-за обиды ушла от бизнесмена, который в свое время поддержал дочь от первого брака, а не жену. Сейчас мужчина живет вместе с детьми в Лондоне, Великобритания. Даже после развода исполнительница с экс-избранником поддерживают связь и часто проводят время вместе с дочерьми.

Напомним, ранее Камалия рассказала, как Залужный отказал ей идти в ВСУ. Звезда ответила, поддерживает ли связь с экс-главнокомандующим ВСУ.

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