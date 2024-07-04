Девочки получили свои первые награды.

Известная украинская певица Камалия приехала в Великобританию, чтобы навестить дочерей-близнецов, которые живут в Лондоне вместе со своим отцом и экс-супругом артистки - бизнесменом Мохаммадом Захуром. Исполнительница похвасталась первыми достижениями девочек в школе.

Звездные родители посетили школьное мероприятие 10-летних Арабеллы и Мирабеллы. В своем Instagram Камалия поделилась, что Мирабеллу наградили сразу двумя дипломами за успехи в учебе. Мамочка не скрывала свою радость и гордость за девочку.

Также знаменитость показала своего бывшего мужа и, как они поддерживали девочек. Вместе они наслаждались праздничным концертом и поздравляли дочь с первыми достижениями.

Видео дня

"Сегодня для меня очень особенный день, ведь на празднике родителей в школе моей замечательной дочери Мирабелли вручили сразу две награды! Первая - за "Прогресс и старательность" среди учеников 5-го класса, а вторая - за второе место в "Sky: The Edit" - конкурсе цифровых новостей, где школьники создают 90-секундные новостные репортажи. Я невероятно горжусь достижениями и настойчивостью своих дочерей, Мирабеллы и Арабеллы. Они всегда прилагают максимум усилий во всем, что делают, и их успехи - лучшая награда для меня как мамы. Мирабелла и Арабелла, вы - наши звездочки, которые светят ярко и ведут нас всех вперед", - написала артистка.

К слову, певица и бизнесмен развелись в прошлом году после 20 лет брака. Однако сейчас они остаются в хороших отношениях и часто проводят время вместе с дочерьми.

Напомним, ранее Камалия прилетела к экс-супругу и засветила его имение в Лондоне.

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