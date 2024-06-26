Певица рассказала, почему приехала в Великобританию.

Известная украинская певица Камалия приехала к своему бывшему мужу - бизнесмену Мохаммаду Захуру - в Великобританию. Артистка показала его роскошный дом в Лондоне, где он живет с их дочерьми.

В своем Instagram знаменитость раскрыла главную цель приезда к экс-возлюбленному. Исполнительница поделилась, что решила удивить 10-летних дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Камалия не рассказывала им о приезде и устроила сюрприз для девочек.

Звезда опубликовала кадры, как она добиралась до столицы Великобритании. Захур встретил певицу в аэропорту, а затем отвез ее в свое имение. Заметно, что бизнесмен вместе с дочерьми живет в роскошном доме, где много светлых и просторных комнат.

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Стоит указать, что Арабелла и Мирабелла изрядно обрадовались приезду мамы. Они были удивлены и бросились в объятия к родному человеку.

"Перелет, немного усталости, но так много радости в сердце! И вот я уже в Лондоне! Мгновение, когда я увидела своих родненьких Мирабеллу и Арабеллу, было бесценным. Их радость и объятия сделали этот момент еще более особенным. Ничего не может сравниться с тем, чтобы быть рядом со своими девочками, чувствовать их тепло и любовь. С каждым разом понимаю, как сильно они выросли и как важно для нас быть вместе. Семья - это самое ценное, что у нас есть", - написала Камалия в Instagram.

К слову, певица живет в Украине и часто приезжает за границу, чтобы навестить дочерей. Арабелла и Мирабелла живут с папой и учатся в лондонской школе. Звездные супруги развелись после 20 лет брака, однако сейчас они поддерживают дружеские отношения ради детей.

Напомним, ранее Камалия показала, как отдыхает с экс-супругом и детьми.

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