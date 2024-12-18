Она также рассказала об их отношениях сейчас.

Украинская певица Камалия, которая в прошлом году сообщила о разводе с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, рассказала об их отношениях сейчас и хотели ли они дать второй шанс своему браку.

Ходили слухи, что мужчина хотел вернуть артистку и предлагал начать все сначала. Но Камалия отметила, что это были больше условия для возвращения, чем разговоры о чувствах.

"Я бы не назвала это предложением начать все сначала. Он скорее ставил мне условия возвращения. А я очень гордая, как и он, кстати. Причем так интересно: мы в браке никогда не ссорились, представляете? Прожили вместе 20 лет фактически душа в душу. А потом, когда началась война, он с детьми поселился под одной крышей с дочерью Таней... Экс-супруг приютил в доме еще 16 беженцев из Украины. Потом и я приехала. С Татьяной мы старались не пересекаться, однако это не очень получалось. Я постоянно смотрела украинские новости и часто высказывалась о россиянах, а ее это обижало, потому что мама - россиянка, и у нас такая "война" происходила. Однажды мы очень сильно поссорились. И я вернулась в Украину", - рассказала исполнительница в интервью для OBOZ.UA.

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Также Камалия добавила, что сейчас они с бывшим мужем поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают двух общих дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Однако так было не сразу, ведь, по словам звезды, Захур был на нее обижен.

"Год перед разводом был очень сложным. Он очень на меня был обижен из-за того, что выступила инициатором нашего развода".

К слову, артистка и бизнесмен прожили в браке более 20 лет. В 2023 году они развелись. Но сейчас Камалия и Захур часто появляются вместе на светских мероприятиях и ездят на совместный отдых с дочерьми.

Кстати, певица живет в Украине, а бывший муж вместе с детьми в Великобритании.

Напомним, ранее Камалия ответила, как после развода поделила имущество с экс-супругом Захуром.

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