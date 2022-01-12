Телеведущая также похвасталась дорогим приобритением.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем инста-блоге фотографию, которую сделала у себя дома в Хмельницком.

Девушка позирует на кровати в черном бюстгальтере и прозрачных колготках от всемирно известного бренда Fendi.

"Никогда ничего себе не жалейте, кто-то уехал отдыхать на острова, я сделала проще, за такие же деньги купила себе колготки", - похвасталась Никитюк.

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"Поедешь на острова в них", "Настоящая женщина! Как порвутся, не выбрасывай - лук положишь в колготы", "На отдых поехал и приехал обратно, а колготки долго будут служить", "Давно пора, на улице мороз, а то все в купальнике ходила", "Женщина-кошка", - пишут в сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась новогодним образом.

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