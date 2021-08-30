Юная модель показала несколько снимков с мамой.

16-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Кассель Дева Кассель приняла участие в презентации новой коллекции Dolce & Gabbana, которая состоялась на прошедших выходных в Венеции.

Поддержать дочь на показе приехала ее звездная мама. Несколько их совместных фото Дева опубликовала в своем Instagram.

"С мамой Моникой", – подписала юная модель один из снимков.

"Кто мама, а кто дочь?", "Итальянские красавицы", "Как сестры", "Дева красивая, как мать", "Красивые", – отреагировали подписчики в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц