На место захоронения артиста принесли цветы.

Недавно в соцсетях начали активно обсуждать состояние могилы танцора Григория Чапкиса. Волонтер Максим Левченко в TikTok опубликовал видео, записанное на Байковом кладбище в Киеве - там покоится танцор. На кадрах было видно, что за могилой никто не ухаживает - оттуда даже не убрали увядшие цветы.

ТСН показал, как выглядит могила сегодня. Так, с надгробия убрали венок и деревянную конструкцию с вышитым полотенцем. Памятника там по-прежнему нет, но появились искусственные цветы.

Дочь артиста Лилия Чапкис рассказала, что памятник хореографу должны установить в ближайшее время.

Видео дня

"У нас уже готовый проект памятника отцу. Раньше не начинали работы, потому что было холодно. Проект разрабатывался тщательно и долго, мы ожидали его окончания десять месяцев. Также нужно было договориться с рабочими. Процесс продолжается, мы не спим. Единственное, что мы за границей и, к сожалению, приехать в Киев не можем, а у Григория Николаевича в городе никого не осталось - ни родственников, ни друзей", - цитирует ТСН Лилию Чапкис.

Что случилось с могилой Чапкиса

Недавно УНИАН писал, что в сети показали могилу легендарного танцора Григория Чапкиса. Спустя почти два года после его смерти место захоронения выглядело неухоженным. Там не было памятника, лежали увядшие цветы.

Это очень возмутило фанатов. В комментариях осуждали родственников Чапкиса, которые якобы не чтят память, но были и те, кто напомнил, что уже больше года идет полномасштабная война, поэтому у людей может просто не быть возможности приехать в Украину.

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