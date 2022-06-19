Знаменитость после переезда в Израиль стал реже публиковать фото с Пугачевой.

Известный российский шоумен и пародист Максим Галкин в свой день рождения показал на фото семейную идиллию. 19-го июня артисту исполнилось 46 лет.

Снимком супруг Аллы Пугачевой поделился на своей странице в Instagram.

На фотографии Галкин запечатлен вместе с супругой Аллой Борисовной, детьми Лизой и Гарри. "День рождения! Семья - это сила!" - подписал семейный кадр пародист.

На снимке вся звездная семья выглядит счастливой, несмотря на волну хейта, которая сейчас обрушилась на нее из-за переезда в Израиль после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В комментариях подписчики поздравляют звезду с днем рождения и восхищаются тем, как молодо выглядит Пугачева, несмотря на свой 73-летний возраст.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Максим Галкин поддерживает Украину последние 4 месяца.

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