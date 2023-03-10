Ахеджакова и по сей день призывает российских артистов не молчать о путинской агрессии

Известная актриса Лия Ахеджакова подверглась критике в РФ за свою позицию против войны в Украине. Она призывала россиян не молчать, за это ее "убрали" из театра "Современник". Звезда стала для Путина "ненавистной старухой". Однако актриса получила невероятную поддержку от своих фанатов.

Ахеджакова получила более 15 тысяч писем, в которых зрители благодарят ее за смелость высказаться против путинской агрессии. Идею поддержать звезду письмами предложил российский режиссер Кирилл Серебряников, говорится в новом сюжете FreeДом.

Эту акцию он запустил после того, как в российском театре "Современник" отменили последний концерт с участием Ахеджаковой. Сама актриса ранее признавалась, что ее выступления в театре были непростым испытанием. К ней приходили следователи, на ее концерты приходили представители националистического движения SERB, которое выступает против российской оппозиции и может курироваться силовиками страны-агрессора. Эти люди приносили к театру похоронные венки и устраивали провокации.

Официальной причиной увольнения Ахеджаковой в театре назвали "шквал писем с негативом" от зрителей. Актриса признавалась, что все прекрасно понимает. Она знала, кто стоит за всем этим, но ничего не могла сделать.

Все знают, что травлей Ахеджаковой руководит Кремль. Именно там решаются все вопросы не только в политике, но и в культурной сфере РФ. Позиция актрисы явно не понравилась российской власти.

Она признавалась, что ей больно думать о том, как в Украине убивают людей, сжигают их дома. Говоря об этом, Ахеджакова плакала. Она не верит российской пропаганде. Еще год назад актриса прямо говорила, что россиянам нужно вставать, иначе всем будет "хана". Звезда с первых дней полномасштабной войны против Украины понимала, что Путин хочет уничтожить нашу страну.

Ахеджакова и по сей день призывает российских артистов не молчать о путинской агрессии. По словам актрисы, звезды РФ не должны думать о своих деньгах, им стоит задуматься о том, что оккупанты творят в Украине.

Актрисе невероятно сложно говорить о родном городе Днепр. Она признавалась, что не могла даже представить, что такое будет происходить в Украине.

На плечи Ахеджаковой свалился шквал негатива. Кремль требовал лишить ее звания народной артистки РФ. Диктатор пытался унизить звезду, ее называли "ненавистной старухой". Актриса посвятила театру 50 лет своей жизни, но теперь ей решили "закрыть рот", но это ее не сломало. Ахеджакова не планирует отказываться от своих слов. Угрозы и попытки "задавить" звезду ее совсем не пугают. Она и дальше говорит о жутких военных преступлениях РФ и открыто заявляет, что против войны.

Напомним, ранее стало известно, что пострадавшая из-за поддержки Украины Лия Ахеджакова отказалась бежать из РФ. Актриса не хочет выезжать из страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: