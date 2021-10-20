Артисты поделили совместно нажитое имущество.

Украинский артист Дзидзьо рассказал, как они с экс-женой Славией поделили имущество. По его словам, он поступил как настоящий мужчина.

Об этом сообщает ТСН.

"Мы имущество поделили. Ну как, мы его не поделили. Я просто отдал все Славе. Я поступил так, как должен был поступить мужчина", — рассказал артист.

Также Дзидзьо рассказал, что подарил супруге очень красивую квартиру под Киевом, в которой она сейчас живет. Возле дома находится озеро, где Славия уже успела поплавать на сап-доске.

Читайте также"Будет хит": Данилко показал запись новой песни для Верки Сердючки (видео)"Эта квартира, которая осталась у Славы, она очень красивая. Ну я и подумал, зачем делить собаку пополам. Это не хорошо, поэтому я решил ее подарить", - поделился певец.

Развод Дзидзьо и Славии

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

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Автор: Диана Могилевич