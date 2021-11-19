Украинские исполнители Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) и Александр Пономарев презентовали совместную романтическую песню "Пазлы" вместе с клипом к ней. Они спели романс о страстной любви.
Ролик опубликован в YouTube.
Также в своем Instagram отдельно клип представил Dzidzio.
"Премьера "Пазлы". Друг, спасибо тебе за прекрасный романс", – написал он.
Александр Пономарев и Дзидзьо – "Пазлы": клип
Один из куплетов песни на языке оригинала:
Уста у нас із нею теж одні,
Тоді коли злилися в поцілунку.
Чому ж вони так дорогі мені?
Чому від них немає порятунку?
Читайте такжеНастя Каменских попрощалась с прошлым в новой песне с молодым певцом (видео)Известно, что автором музыки и слов выступил Пономарев, а режиссером клипа – Владимир Шурубура.
По информации СМИ, их общая песня появилась давно, но они долго не могли ее записать.
"Браво", "Это шикарно", "Очень красиво", "Все прекрасно – и песня, и исполнение", "Вы невероятны! Так нежно и романтично", "До мурашек по коже", "Качественно и очень круто", "Вы – сильный дуэт", – отреагировали поклонники исполнителей в комментариях.
Ранее сообщалось, что на днях бывшая жена Дзидзьо, певица Славия намекнула на их возможное воссоединение.
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