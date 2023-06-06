В 2019 году Руслана была на ГЭС, там снимали эпизод фильма о чистой энергетике.

Украинская певица Руслана Лыжичко отреагировала на подрыв Каховской ГЭС. Сегодня утром россияне взорвали дамбу, что привело к масштабным проблемам, затопило множество населенных пунктов.

На своей странице в Instagram Руслана показала, как Каховская ГЭС выглядела до подрыва, в 2019 году. Теперь эти кадры стали архивными, ведь дамбы больше нет.

"Сегодня рано утром РФ взорвала дамбу в Каховке, в результате чего значительное количество воды свободно вытекает через плотину и гидроэлектростанцию. Это очередная демонстрация того, как Россия и Путин вызывают катастрофы глобального масштаба! Я призываю международное сообщество оказать помощь в эвакуации мирных жителей и оказать всю необходимую помощь, чтобы свести к минимуму число людей, пострадавших от этого теракта", - заявила певица.

Также она вспомнила паводок в Карпатах, который случился в 2008 году. По словам Русланы, каждая минута является решающей. Она добавила, что не может не подчеркнуть уровень опасности. Певица даже не представляет, насколько разрушительным может оказаться наводнение такого масштаба.

"Прямо сейчас все международные организации, включая ООН, должны отложить в сторону второстепенные дела и объединиться для оказания срочной помощи тем, кто находится в зоне затопления", - отметила Руслана.

Как Каховская ГЭС выглядела до подрыва - видео

Напомним, ранее известная певица, чей муж воюет на Херсонщине, показала последствия подрыва Каховской ГЭС.

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