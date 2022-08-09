Алексей Суханов признался, что однажды его перепутали с Зеленским.

Украинский телеведущий Алексей Суханов в интервью Дмитрию Гордону рассказал, как однажды в метро его перепутали с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Меня однажды, лет семь назад перепутали с ним (Зеленским, - УНИАН) в переходе у станции "Метро Университет". Представляете? Я тогда так посмеялся. Но для меня это честь все-таки", – сказал Суханов.

Стоит отметить, что мужчины очень похожи. Они носят одинаковую бороду и даже прически у них схожи.

Суханов отметил, что Украине безусловно повезло с президентом, ведь этот человек не сбежал из страны во время войны, а остался и ежедневно приближает нас к победе.

"Я же человек вне политики. Я вообще там ничего не понимаю и за новостями не слежу. Но я считаю, что в наше время, действительно, во время войны Украине очень повезло с президентом, потому что именно он переломил ход этой войны. Мне кажется, что это очень круто", – добавил Суханов.

Напомним, ранее телеведущий Алексей Суханов предложил оригинальный способ убийства Путина.

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