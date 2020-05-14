53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила прекрасной внешностью (фото)
14:58, 14 мая 2020Звезды
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На лице у артистки не видно ни единой морщинки.
Сальма Хайек / REUTERS
53-летняя поразила поклонников невероятно молодой внешностью на фото. Актриса продемонстрировала лицо с идеальной кожей без макияжа.
Instagram Сальма Хайек
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Свежее селфи актриса разместила в Instagram.
На снимке она позирует в мокрыми волосами, в белье и без макияжа. На лице у артистки не видно ни единой морщинки. Кадр собрал более 700 тысяч лайков.
"Вода", - лаконично подписала она фото.
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