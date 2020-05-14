53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила прекрасной внешностью (фото)

На лице у артистки не видно ни единой морщинки.

53-летняя поразила поклонников невероятно молодой внешностью на фото. Актриса продемонстрировала лицо с идеальной кожей без макияжа. Читайте такжеЭкс-"виагра" Седокова в мини-юбке показала длинные ножки (фото) Свежее селфи актриса разместила в Instagram. На снимке она позирует в мокрыми волосами, в белье и без макияжа. На лице у артистки не видно ни единой морщинки. Кадр собрал более 700 тысяч лайков. "Вода", - лаконично подписала она фото.

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