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53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила прекрасной внешностью (фото)

14:58, 14 мая 2020
Звезды
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Сальма Хайек / REUTERS
Instagram Сальма Хайек

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Свежее селфи актриса разместила в Instagram.

На снимке она позирует в мокрыми волосами, в белье и без макияжа. На лице у артистки не видно ни единой морщинки. Кадр собрал более 700 тысяч лайков. 

"Вода", - лаконично подписала она фото.

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Теги: #актриса