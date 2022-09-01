Он отметил, что День знаний в этом году не такой, как хотелось бы, а все дети за этот год очень выросли.

Украинский артист Коля Серга, который сейчас находится на боевых позициях, обратился к украинским школьникам. Он отметил, что День знаний в этом году не такой, как хотелось бы. Однако учиться нужно для того, чтобы победить глупость и невежество.

Трогательное обращение с наставлениями ученикам Серга опубликовал в своем Instagram-блоге 1 сентября.

"Сегодня очень важный день. Сегодня ты идешь в школу, и ты берешь на себя оборону нашей страны от глупости и невежества. Мы – военные, ты – ученик, наш инструмент – это автомат, байрактар, хаймарс, твой инструмент – это учебник, тетрадь и ручка. Мы боремся за нашу независимость на поле боя, ты борешься за нашу независимость, когда учишься и развиваешься. Именно ты - будущее нашей Родины, от тебя зависит, каким оно будет", - сказал музыкант.

Відео дня:

Коля также уточнил, что те украинские дети, которые сейчас находятся в российской оккупации, должны быть "партизанами знаний". Он отметил, что нужно "изучать то, что дают, но помнить, что ты — украинец".

"Если в свободной части Украины – углубленно изучай украинскую культуру, язык, традиции. У тебя сейчас есть такая возможность и такая роскошь. Ничто так не обогащает человека, как связь с корнями. Если ты на временно оккупированной украинской земле, будь партизаном знаний. Изучай все, что дают, но помни, что ты - украинец. И пусть это знание будет твоим оберегом от попытки тебя обмануть и покорить. Если ты учишься за границей, думай о том, какие знания ты сможешь привезти потом домой, в Украину. Мы победим только вместе", - резюмировал Коля Серга.

Напомним, Коля Серга впервые признался, что отец отговаривал его идти в ВСУ.

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