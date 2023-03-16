Великий показал пародию на Кадырова и его "отмазки".

Звезда "Квартала" Юрий Великий показал пародию на Рамзана Кадырова, который на фоне слухов о своей болезни пришел к президенту РФ Путину со шпаргалкой. Комик высмеял главу Чечни, который путает слова и оговаривается, раскрывая свои реальные мысли.

Так, в описании к видео "двойник" Зеленского отметил, что Кадыров очень умело зачитывал текст с бумажки. Примечательно, что речь была заранее напечатана большими буквами.

"Я к вам пришел с отмазками. Ой, с подсказками. Мы достигли неболванных успехов... ", - высмеивает Кадырова Великий.

Он спародировал главу Чечни и его характерное "дон-дон". Великий показал, что Кадыров на самом деле очень боится Путина.

"Простите, когда я волнуюсь, часто пукаю в слона. Ой! Путаю слова", - шутит юморист.

"Двойник" Зеленского показал весь "отчет" Кадырова. В нем глава Чечни попытался рассказывать Путину о своих успехах, однако вместо этого он лишь путал слова и читал подсказки.

"Водитель Водителевич, буду заканчивать. Если подытожить, то хочу с уверенностью сказать. Если вдруг что, то вы всегда можете на нас положить... Положиться на нас всегда можете", - закончил Великий в образе Кадырова.

Пародия "двойника" Зеленского на Рамзана Кадырова - видео

Реакция комментаторов:

"Спасибо, ребята! Умеете поднимать настроение!"

"Боже. Это прямо какая-то смехотерапия, реально, я смеюсь до упада, это заметно снижает давление и убирает на время депрессию"

"Когда Дон начал говорить, что у них лось построит социальное жилье - меня просто убило"

"Юра! Чем страшнее на фронте, тем у тебя смешнее пародии... Эта такая самозащита от этого кошмара... Понимаю".

Напомним, ранее Великий показал пародию на Арестовича и Фейгина, которые едва не поссорились в прямом эфире.

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