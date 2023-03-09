Юморист показал, как Арестович и Фейгин якобы едва не поссорились на 8 марта.

Звезда "Квартала" Юрий Великий сделал пародию на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича и российского оппозиционера Марка Фейгина, которые ведут стримы и делятся своими мыслями о ситуации на фронте. "Двойник" Зеленского показал, как бы выглядел их прямой эфир 8 марта.

"Прямые эфиры Фейгина и Арестовича очень популярны в интернете и по большей части практически всегда занимают первые места в трендах YouTube. Особенно они популярны среди женской аудитории, и очередной их эфир к 8 марта можно считать лучшим подарком для прекрасной половины человечества", - указано в описании к пародии.

Так, Великий сыграл и Арестовича, и Фейгина. Комик показал, как экс-советник ОП пытается "откосить" от прямого эфира ради ужина с женой в ресторане. А Фейгину приходится "выкручиваться", ведь он уже начал стрим.

Видео уже собрало почти 900 тысяч просмотров. В комментариях зрители пишут, что Великий может заменить Фейгина с Арестовичем, потому что у него получилось удачно передать мимику и интонацию военных экспертов.

Напомним, ранее Великий высмеял стриптиз от генерала РФ. "Двойник" Зеленского сделал пародию на Матовникова, который танцевал на камеру в полотенце и "светил" своими гениталиями.

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