Девушка живет в Америке последние несколько лет.

Украинская модель Алина Байкова, которая последние годы живет в США, рассказала, сколько денег тратит ежемесячно на свои нужды.

В интервью Рамине Эсхакзай девушка призналась, что ей достаточно около 500 долларов в день (19 тысяч гривен).

"Как только ты вышла из своего дома, у тебя тратится около 500 долларов в день. Встретила кого-то, кофе, сигаретка, покушать, дорого жить в Нью-Йорке. С инфляцией чувствуешь, как кофе подорожал, сначала он был 5 долларов, сейчас 7. Я сейчас на "эконом режиме", я вообще не ем, только с бойфрендом, но все равно трачу много", - говорит модель.

Байкова добавила, что живет в собственной квартире, однако тратит на нее немало средств.

"Она мне обходится в 4000 тысячи долларов (152 тысячи гривен) в месяц. Даже если не буду тратить на еду и шиковать в ресторанах, ежемесячно у меня уходит 8 тысяч долларов (305 тысяч гривен)", - говорит модель.

Девушка говорит, что зарабатывает эти средства благодаря рекламным кампаниям, каталогам, инстаграму и так далее.

"Модные показы обычно денег не платят. Они могут дать где-то 2 тысячи долларов, но они тебе дают имя. Журналы и показы - это то, что дает модели имя, а потом, если она выглядит так, что может продать продукт, заработок идет позже. Есть много девушек, которые никогда не зарабатывали деньги, но очень хорошо "ходили" показы", - подытожила Байкова.

Напомним, ранее модель Алина Байкова призналась, был ли у нее секс за деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: