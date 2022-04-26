Вырученные на концерте средства пойдут на помощь Украине.

25 апреля в Варшаве на площади Пилсудского состоялся большой концерт с участием украинских и польских звезд в поддержку Украины. Благотворительное мероприятие получило название "Слава Україні".

В концерте приняли участие Алина Паш, TAYANNA, Go_A, Нина Матвиенко и Тоня Матвиенко, Jerry Heil, скрипач Александр Божик, Светлана Тарабарова, "Пикардійська терція" и многие другие артисты как из Украины, так и из Польши.

Организаторы отметили, что данное мероприятие "посвящается женщинам, которые находятся в Польше, в разлуке со своими мужьями, отцами и сыновьями, которые нуждаются в поддержке, не только финансовой, но и духовной и психической".

Напомним, разработчики "Ведьмака 3" пожертвовали миллион злотых на благотворительность для Украины.

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