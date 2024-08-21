Иностранные врачи не могут помочь певице.

Близкий родственник известной российской певицы Аллы Пугачевой, которая осудила путинский режим и нападение РФ на Украину, бьет тревогу из-за состояния артистки в эмиграции. Он заявил, что у звезды серьезные проблемы со здоровьем.

Пропагандистские СМИ отмечают, один из членов семьи исполнительницы связался с российским блогером Соряном и рассказал ему подробности болезни Пугачевой. По его словам, знаменитость за границей "прогадала с врачами". Специалисты в Израиле, где сейчас живет Алла Борисовна, якобы не могут помочь артистке.

"Медик не ознакомлен со спецификой организма Аллы, состояние начало ухудшаться, врачи забили тревогу. Алла все чаще стала звонить своим врачам в столицу, чтобы те проконсультировали ее врачей", - выдали россияне.

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Источник добавляет, что родные примадонны, которые остались в РФ, обеспокоены ее состоянием здоровья и боятся за жизнь Пугачевой.

"Опухают ноги, болит сердце, постоянно поднимается давление и мучает диабет. Сколько осталось - один Бог знает!" - сказал родственник.

Однако сама певица пока никак не комментировала заявления родственника и не жаловалась на самочувствие.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Пугачева открыто осудила политику Кремля. Артистка вместе с детьми и мужем - юмористом Максимом Галкиным - выехали в Израиль. За проукраинскую позицию россияне внесли комика в список "иноагентов". Супруги поддерживают Украину и время от времени освещают циничные обстрелы оккупантов в своих соцсетях.

Напомним, ранее известный российский шоумен ответил, почему Галкин и Пугачева уехали из РФ. По его словам, в России ограничивали свободу юмориста и его жены, а они не хотели с этим мириться.

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