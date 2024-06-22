Он также ответил, что будет делать, если придет повестка.

Украинский телеведущий Григорий Герман признался, есть ли у него бронирование от службы в армии.

48-летний мужчина рассказал, что раньше у него была бронь благодаря телеканалу, где он работает. Однако сейчас он не знает, какая на самом деле ситуация с его документами.

"Мобилизация - абсолютная необходимость для государства. У меня было бронирование. Что сейчас, я, честно говоря, не знаю. Мои документы лежат на канале. Юристы, насколько я понимаю, сейчас занимаются процессом перебронирования. На сегодня я не знаю, что там. Но данные я обязательно обновлю", - ответил Герман в интервью журналистке Алине Доротюк.

Григорий также добавил, что думал уже о будущем и вероятной повестке. По его словам, если государство решит, что он нужен на фронте, то Герман будет действовать по ситуации.

"Надо будет пройти ВВК - обязательно сделаю. Посмотрим. Если страна поймет, что я нужен ей как человек, который может делать пропагандистский продукт, то буду продолжать дальше. Если страна поймет, что я ей нужен в каком-то другом состоянии - ладно, будет другое состояние", - подчеркнул телеведущий.

Напомним, ранее стало известно, что украинский писатель Мартин Якуб пополнил ряды ВСУ.

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