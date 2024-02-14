Совсем скоро пара станет родителями впервые.

Звездные супруги Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева уже активно готовятся стать родителями. Совсем скоро они планируют устроить гендер-пати, на которой узнают пол будущего ребенка.

Однако недавно Наталья рассказала, в какой стране планирует рожать первенца.

"С роддомом мы пока не определились, но точно подберем для себя лучший вариант. Сто процентов - это будет в Украине, нам неинтересно рожать где-то за границей. Хотим, чтобы это было дома, на родной земле. У нас отличные врачи, у нас много возможностей сделать это безопасно. И всегда есть, в случае чего, родные люди рядом", - подчеркнула Наталья в интерью изданию Insider.

Видео дня

Также девушка добавила, что хочет, чтобы Женя был рядом с ней во время родов.

"Мы будем рожать вместе, у нас будут партнерские роды", - отметила она.

Интересно, что Наталья желает легкости и веселья в роддоме, поэтому рассказала, как представляет этот момент.

"Будем танцевать, петь в этот момент, снимать контент. И потом по этому поводу смеяться", - сказала Наталья.

Напомним, ранее Жене и Наталье врачи ставили диагноз – бесплодие. Пара год работала с репродуктологом и уже была готова на ЭКО. Однако потом они отпустили ситуацию и вскоре узнали, что Наталья беременна.

Вас также могут заинтересовать новости: