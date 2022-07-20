Музыкант попал под вражеский обстрел

Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко с первых дней полномасштабного вторжения России вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать нашу страну от российских оккупантов.

В эфире радио "Промінь" он вспомнил, как однажды попал под вражеский обстрел, и уже едва не попрощался с жизнью. Тогда он успел сделать сэлфи, так как думал, что это будет последнее его фото. Но, к счастью, ему и его сослуживцам удалось спастись.

"Когда ты круглосуточно находишься под прицельным огнем, ты воспринимаешь это как данность. Когда мы впервые попали под обстрел, мы шли с Владимиром, командиром моего батальона, и Сергеем Лойко. Кто-то нас сдал, мы вышли на поле и попали под обстрелы. Я так быстро никогда не бегал, и сразу понял, зачем каска", - рассказал Юрченко.

Он добавил, что уже простился с жизнью, но им таки удалось спастись: "Падало все ближе и ближе, я уже простился с жизнью, сделал последнее фото. А рядом мой собрат говорит: "Люди, мы сейчас с вами находимся в лучшем месте. Это большая для нас честь".

Также он рассказал, что важно понимать, что война - это тоже работа. И если ты боишься, то становишься обузой для своих сослуживцев, а этого быть не должно.

Напомним, 19 июля стало известно о смерти украинской актрисы Русланы Писанки. Она уехала в германию на лечение, но врачам не удалось спасти ей жизнь.

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