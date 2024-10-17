Мужчина также признался, что помогло принять окончательное решение.

Украинский актер Роман Мацюта, который известен по сериалам "Клятва врача", "Участковый с ДВРЗ 2", "Сувенир из Одессы" и многими другими киноработами, рассказал об опыте в ВСУ и почему больше не в армии.

В начале полномасштабной войны Роман ушел добровольцем на фронт. Мужчина служил в 9 батальоне ДФТГ. Однако позже его расформировали и актер не знал, чем будет полезно заниматься дальше.

"Когда расформировали батальон и нам сказали самим искать себе судьбу, я спрашивал у опытных военных, что делать дальше. И мне сказали, что ты не спеши, на тебя еще войны хватит. Ты делай то, чему ты можешь сейчас научить, а не тебя надо будет учить. Можешь гнать транспорт - гони транспорт. Можешь петь песни - езжай на передовую, поддерживай бойцов. Делай то, что ты уже сейчас умеешь делать лучше всех. И тогда каждый будет на своем месте", - рассказал Мацюта в интервью изданию Фокус.

Видео дня

Тогда Роман все же решил вернуться к гражданской жизни и продолжает помогать военным в тылу. Однако отмечает, что в армии есть места для людей разных профессий.

"В армии есть много специальностей, которые не предусматривают пребывания именно на передовой. Можно там работать по психологической поддержке, что раньше выполняли замполиты. Мне предлагали, я сказал, что на эту должность я не пойду. А физически, может, немного уже с травмами своими староват для настоящей работы", - сказал 48-летний Роман.

Что известно о Романе Мацюте

Роман родом из Каховки, Херсонской области. Окончил Херсонское государственное музыкальное училище, а затем Донецкую государственную музыкальную академию. Поет и играет в фильмах. В частности, сыграл в более 40 кинолентах, самые известные из которых: "Окно жизни", "Кофе по кругу", "Клятва врача", "Сувенир из Одессы" и "Участковый с ДВРЗ 2".

Напомним, ранее известный украинский актер Константин Корецкий ответил, пойдет ли воевать.

Вас также могут заинтересовать новости: