Украинский актер Роман Мацюта, который известен по сериалам "Клятва врача", "Участковый с ДВРЗ 2", "Сувенир из Одессы" и многими другими киноработами, рассказал об опыте в ВСУ и почему больше не в армии.

В начале полномасштабной войны Роман ушел добровольцем на фронт. Мужчина служил в 9 батальоне ДФТГ. Однако позже его расформировали и актер не знал, чем будет полезно заниматься дальше.

"Когда расформировали батальон и нам сказали самим искать себе судьбу, я спрашивал у опытных военных, что делать дальше. И мне сказали, что ты не спеши, на тебя еще войны хватит. Ты делай то, чему ты можешь сейчас научить, а не тебя надо будет учить. Можешь гнать транспорт - гони транспорт. Можешь петь песни - езжай на передовую, поддерживай бойцов. Делай то, что ты уже сейчас умеешь делать лучше всех. И тогда каждый будет на своем месте", - рассказал Мацюта в интервью изданию Фокус.

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Тогда Роман все же решил вернуться к гражданской жизни и продолжает помогать военным в тылу. Однако отмечает, что в армии есть места для людей разных профессий.

Роман Мацюта / фото инстаграм Романа Мацюты

"В армии есть много специальностей, которые не предусматривают пребывания именно на передовой. Можно там работать по психологической поддержке, что раньше выполняли замполиты. Мне предлагали, я сказал, что на эту должность я не пойду. А физически, может, немного уже с травмами своими староват для настоящей работы", - сказал 48-летний Роман.

Что известно о Романе Мацюте

Роман родом из Каховки, Херсонской области. Окончил Херсонское государственное музыкальное училище, а затем Донецкую государственную музыкальную академию. Поет и играет в фильмах. В частности, сыграл в более 40 кинолентах, самые известные из которых: "Окно жизни", "Кофе по кругу", "Клятва врача", "Сувенир из Одессы" и "Участковый с ДВРЗ 2".

Напомним, ранее известный украинский актер Константин Корецкий ответил, пойдет ли воевать.

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