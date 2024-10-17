Известный украинский актер рассказал о кризисе в браке: 'У нас был конфликт'

Томусяк и Тышкевич решают конфликты с помощью длинных разговоров.

Известный украинский актер Валентин Томусяк, сыгравший в таких сериалах как "Бессмертник", "Мистер и миссис Малышки", "Нарисуй мне маму" и других, рассказал об отношениях с женой Екатериной Тышкевич и о кризисах, которые им удалось преодолеть.

Томусяк признался, что ссор в отношениях с женой у них почти не бывает, однако разгореться конфликт все же может.

"Ссор у нас почти не бывает никогда. Конечно, можем иногда конфликтовать. Например, во время записи самопроб. Не всегда наше видение сцены, которую надо снять, сходится. А вообще, у нас были кризисы трех и семи лет! Было сложно и больно, но решил все долгий и искренний разговор. Каждый говорил о том, что ему наболело и какие накопились обиды, потом мы пытались понять чувства другого и искали компромиссы. Пока у нас это получается", - сказал актер в интервью УНИАН.

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Также он рассказал, есть ли в их отношениях ревность, учитывая, что оба партнера - актеры.

"Как-то не прижилась ревность в наших отношениях, по крайней мере за десять лет не помню случая, когда у нас был конфликт по этому поводу. Чтобы построить гармоничные отношения, нужно быть внимательным к партнеру, стараться его понимать, не делать того, чего не хотел бы, чтобы партнер делал по отношению к вам, уметь идти на компромиссы. Никогда нельзя самоутверждаться за счет другого", - добавил Томусяк.

Отметим, Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич поженились в 2019 году. Детей у них нет.

Напомним, звезда сериала "Мистер и миссис Малышки" Валентин Томусяк в интервью УНИАН рассказал об экстриме во время съемок, отношениях с женой и вызовах войны.

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