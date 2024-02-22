Мужчина говорит, что им было трудно смирится с его решением.

Украинский актер Константин Костышин, который известен по сериалам "Любимые дети", "Скорая помощь" и другим киноработам, сейчас служит в ВСУ. Он отметил, что родные не сразу поддержали его решение пойти воевать на фронт.

"Мои родные очень переживали. Дочь Иванка заявила: "Не хочу, чтобы ты шел на войну". Однако вместе с этим вижу, что она мной гордится. Мы живем в пригороде - в Белогородке. После вторжения почти все время проводили с семьей в подвале, фактически жили там. На третий день я решил идти записываться в тероборону. Как в кино было: попрощались с женой, она – в слезы. От нашего дома до сельсовета – километров четыре. Ничего из транспорта не ходило, пошел пешком. Записали меня. Говорят, надо будет-позовем", - рассказал Константин в интервью для издания OBOZ.UA.

Позже его таки вызвали. Теперь Костышин старается быть постоянно на связи с родными. Он говорит, что каждый день звонит по телефону домой:

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"Я звоню домой каждый день. У нас есть правило: утром звоню маме и сестре, а после обеда – жене. Потому что много всего по службе за день, нельзя так спокойно сесть и поговорить, а хочется. С самого утра и почти до ночи, так получается, что я занят".

Однако Константин не сожалеет, что променял кино и театр на фронт и даже добавляет, что побратимы его там сразу узнали.

"Удивляются: "Ой, вы же артист?". У меня сейчас прекрасный коллектив. Доволен окружением, реально очень хорошие ребята. О том, где прохожу службу, ради безопасности рассказывать не могу", - добавил актер.

Что известно о Константине Костышине

Родился актер в 1965 году. Учился в детской театральной студии им. О.Гайдара. После окончания школы работал токарем на заводе, но позже поступил в Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. С 1991 года играл в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу и снимался в кино.

Напомним, недавно ведущий Орест Дрималовский рассказал об обучении в ВСУ.

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