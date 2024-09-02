Российский актер Дмитрий Назаров, который осудил нападение России на Украину и уехал из страны-агрессора, опубликовал новое стихотворение с призывами к россиянам не убивать.
Так недавно у мужчины были выступления в Грузии. Именно там на улице во время салюта он решил рассказать очередное стихотворение. Россиянин снова стремится достучаться до оккупантов, которые ежедневно запускают ракеты по украинским городам и убивают мирных людей.
"Салют для зла недосягаем! В нем нет ни капли СВО. Давайте в небо постреляем, не убивая никого", - сказал россиянин и опубликовал видео у себя в Instagram.
Реакция россиян
Российские Telegram-каналы решили высмеять призывы Назарова. Более того, они начали распространять информацию, что мужчина якобы отрабатывает "антивоенную методичку".
"Назаров со своим творчеством добрался теперь и до Батуми. Там он и его жена дали концерт "Ля Мур-Мур", на котором они прочитали свои басни на русском и французском языках. Не забыл Назаров и об антивоенной методичке - с одним из стихов вышел на улицу", - написали росСМИ.
Также под видео написали свою критику и российские подписчики.
- "Он больной"
- "Бред сумасшедшего алкаша называют творчеством?"
- "Закрой рот, дед старый. Рассказывай про другие войны"
- "Как ему хочется в Москву, ой как хочется, поэтому от злости, что путь в Россию закрыт, от этого получается один понос".
Но актер не обращает внимания на хейт и продолжает поддерживать украинцев. К слову, Дмитрий в начале полномасштабного вторжения выступил против российской агрессии. Из-за этого его уволили из театра имени Чехова, где он работал много лет. Вскоре артист рассказал о травле и угрозах в РФ. После эмиграции в Европу он часто высказывается о войне и публично осуждает действия оккупантов.
Напомним, ранее звезда "Кухни" Назаров высмеял россиян и назвал их "рабами".