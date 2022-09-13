При этом он выступал в Крыму и отметил, что сейчас готов давать там концерты, если на это будет спрос.

Известный в России певец Сергей Пенкин ответил, готов ли он выступать на Донбассе. В интервью Ксении Собчак он заявил, что сейчас не готов петь среди разрушений.

"Мне тяжело там выступать будет. Потому что среди этих разрушений, среди этих людей… Ты приезжаешь петь… Это немного кощунство. Это будет очень больно", - объяснил Пенкин.

Он добавил, что его не привлекают даже те награды, которые поголовно дают российским артистам после их визита на оккупированные территории с концертами.

Видео дня

Отметим, СБУ в 2015 году запретила Сергею Пенкину посещать Украину. Тогда российский певец должен быть давать концерты в Киеве. Данный запрет был связан с тем, что Пенкин поддержал аннексию Крыма, а также действия оккупантов на Донбассе. Сам певец в интервью Собчак признался, что выступал в аннексированном Крыму.

"Я - человек творческий. Поэтому выступал там, куда приглашали", - прокомментировал свои действия артист.

Напомним, скандальный российский певец Пенкин "под мухой" уснул на уличной лавке, его обокрали на тысячи долларов.

Также УНИАН писал, что Экс-"ревизор" Абрамов перешел на сторону России.

Вас также могут заинтересовать новости: