Также он поддержал "спецоперацию" в Украине.

Известный российский актер Сергей Юшкевич поддержал войну против Украины, несмотря на то, что он здесь родился и вырос и что его мама до сих пор проживает в Черновцах.

Также он рассказал российским СМИ, что с уважением относится к военным, участвующим в "спецоперации".

"Я испытываю боль от того, что происходит, хочу, чтобы наши ребята скорее вернулись домой. Я понимаю, что эта боль - с обеих сторон. Я устал от того, что там происходило многие годы. Моя мама в Черновцах, на Западной Украине, живет и сейчас", - заявил актер.

Он добавил, что пытался перевезти свою маму в Россию, но она категорически отказывалась. По его словам, впервые он пытался убедить ее переехать еще в 2014 году, но женщина ответила, что "старое дерево не пересаживают".

"На данный момент мы с мамой уже три года не виделись. Мы даже... попрощались на всякий случай", - добавил Юшкевич.

Напомним, ранее в Москве расстреляли популярного рэпера из Севастополя OFFMI.

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