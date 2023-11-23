Продюсер Елена Мозговая рассказала, кого из украинских певиц считает самой лучшей. По ее словам, эту женщину мало кто знает, но ее талант поражает.
"Когда меня спрашивают, кто лучшая певица в Украине, ответ мой однозначен – Людмила Монастырская! И это лучшая певица не только нашей страны: это голос, харизма, талант, мастерство, техника мирового уровня и подтверждение тому ее блестящие выступления на лучших оперных сценах мира", - написала Мозговая на своей странице в Facebook.
Она добавила, что Монастырскую мало кто знает, потому что сейчас популярен масс-маркет, который засорил головы продуктом, заземляющим эмоциональный и духовный уровень человека.
"Я бы сказала, опускает этот уровень до плинтуса. Но это, в конце концов, выбор самого человека: слушать второсортное дерьмо, или наслаждаться высоким достоянием мировой музыкальной культуры", - добавила Мозговая.
Чем известна Людмила Монастырская
Людмила Монастырская - украинская оперная певица (сопрано). Выступала на сцене Метрополитен-опера исполнив ведущую партию в спектакле "Аида", где её партнёром по сцене был Роберто Аланья.
В 2013 году выступила в лондонском Королевском оперном театре "Ковент-Гарден" с партией Абигайль в опере Джузеппе Верди "Набукко", где её партнёрами были Лео Нуччи и Пласидо Доминго, по очереди исполнявшие партию Набукко.
21 августа 2020 года стала кавалером ордена княгини Ольги III степени. В 2021-м Людмила Монастырская вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".