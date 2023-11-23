Это не Оля Полякова, не Настя Каменских, и даже не Тина Кароль.

Продюсер Елена Мозговая рассказала, кого из украинских певиц считает самой лучшей. По ее словам, эту женщину мало кто знает, но ее талант поражает.

"Когда меня спрашивают, кто лучшая певица в Украине, ответ мой однозначен – Людмила Монастырская! И это лучшая певица не только нашей страны: это голос, харизма, талант, мастерство, техника мирового уровня и подтверждение тому ее блестящие выступления на лучших оперных сценах мира", - написала Мозговая на своей странице в Facebook.

Она добавила, что Монастырскую мало кто знает, потому что сейчас популярен масс-маркет, который засорил головы продуктом, заземляющим эмоциональный и духовный уровень человека.

"Я бы сказала, опускает этот уровень до плинтуса. Но это, в конце концов, выбор самого человека: слушать второсортное дерьмо, или наслаждаться высоким достоянием мировой музыкальной культуры", - добавила Мозговая.

Чем известна Людмила Монастырская

Людмила Монастырская - украинская оперная певица (сопрано). Выступала на сцене Метрополитен-опера исполнив ведущую партию в спектакле "Аида", где её партнёром по сцене был Роберто Аланья.

В 2013 году выступила в лондонском Королевском оперном театре "Ковент-Гарден" с партией Абигайль в опере Джузеппе Верди "Набукко", где её партнёрами были Лео Нуччи и Пласидо Доминго, по очереди исполнявшие партию Набукко.

21 августа 2020 года стала кавалером ордена княгини Ольги III степени. В 2021-м Людмила Монастырская вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

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