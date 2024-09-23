'Людям, которые стояли на горе шоу-бизнеса, пришлось ломать спины и жить по правилам молодежи', - певец DIBROVA

Певец DIBROVA в интервью УНИАН рассказал о дуэте с Еленой Тополей и думал ли, что их песня "Хочеш" станет свадебным хитом, о сотрудничестве с Потапом, и почему жалеет, что не пошел в команду Тины Кароль на "Голосе страны".

Ваше имя Алексей Диброва. Как вас называют в музыкальном мире? Почему решили звучать именно как DIBROVA?

Диброва - это моя фамилия. Когда меня спрашивают, есть ли у меня патент на свое название, говорю, что мой патент - это мой паспорт. Диброва, потому что это красивая украинская фамилия. Конечно, при знакомстве я говорю: Алексей, но на сцене хочу, чтобы мое имя звучало DIBROVA.

До войны вы имели определенный репертуар, который существенно отличается от сегодняшнего. Почему решили изменить подход к музыке?

Изменились времена, изменилось творчество, изменились ценности у людей. Поэтому темы, которые, возможно, когда-то и были актуальны, сегодня являются сверхактуальными, важнейшими. Поэтому и музыка шагает вместе со временем.

Сегодня мы счастливы в своей любви, но есть определенное "но". И даже когда летают ракеты, когда каждый день гибнут люди, мы счастливы от того, что просыпаемся рядом со своей семьей, с детьми, с семьей. Сегодня, к сожалению, много разбитой любви. Гибнут мужчины и оставляют за собой семьи, детей, одиноких жен. И это больно. И соответственно мы, творческие люди, когда пишем песни, если песня пишется сердцем, душой, то эта боль в них передается. Поэтому песни как о любви, но в них отзывается боль настоящего.

Если послушать ваши песни, перед глазами возникает образ настоящего романтика. Так ли это так?

Как говорил мне мой уже покойный папа, который тоже писал музыку, песни: "Сынок, пиши более веселые песни!" А когда я это стал делать, началась война... Но все же главную папину мысль: "Если хочешь понять, как человек чувствует себя - поставь себя на его место", я хорошо запомнил. Вот сейчас я смотрю на военных, которые бросают все и идут воевать, ставлю себя на их место, и понимаю, какая это боль, не быть возле своей семьи, возле близких. Поэтому в песнях это чувствуется.

Вообще, как относитесь к понятию "настоящий романтик" или "главный романтик" Украины? Хотели бы присвоить себе такой статус?

Статус главного романтика... Это как-то странно звучит. Человек должен быть собой. А статус романтика или еще какой-то... Разве за это дают медаль или какую-то статуэтку? Для меня главное, чтобы люди чувствовали мое творчество, чтобы оно касалось их сердца и души.

Не думали, что сейчас можете занять место Олега Винника или Александра Пономарева?

Абсолютно нет. Да и я с ними не схож. Возможно, с Пономаревым есть какие-то общие ценности или взгляды, но мы разные. У нас разный вайб. Я не хотел бы смотреть на кого-то, занимать чье-то место. Просто хочу заниматься своим делом, а люди пусть сами определяют: где чье место.

Война существенно изменила украинский шоу-бизнес. Многие певцы, которые имели статус мегапопулярных в 2021-м, сейчас это потеряли. Как вам такие изменения? И легче ли сейчас популяризировать свое творчество?

Не скажу, что они потеряли что-то. Потому что это люди, которые все же трудно шли к своей цели. Здесь дело в том, как люди воспринимают. Каждый из нас смотрит через свою призму на мир и на настоящее.

И все же, как вам эти изменения шоу-бизнеса? И легко ли сейчас попасть туда?

Мне кажется, сейчас золотое время для перемен. Многие артисты говорят, что у нас нет шоу-бизнеса, в определенной степени я с этим согласен, просто этот бизнес так привыкли называть. С приходом полномасштабной войны открылось много возможностей для молодых артистов. Почему? Потому что с рынка исчезла эта "русскость", и освободилось много места, на которое пришли молодые талантливые артисты, музыканты. Все они очень громко заявили о себе и делают невероятную музыку. Понимаете, здесь долгое время были люди, которые, скажем, стояли на горе шоу-бизнеса, и решали, кому там быть, а кому - нет. Им пришлось даже в своих годах, при своем опыте, ломать спину и жить по новым правилам, по правилам молодежи.

Если заглянуть в ТикТок, можно увидеть, что под ваши песни люди делятся самыми сокровенными моментами жизни. Как на это реагируете?

Очень здорово! Это здорово. Мне приятно, что эта песня становится частью их счастливого момента. Не важно: первый танец молодоженов, встреча любимого, объятия, когда папа пришел с войны в отпуск и увидел своих детей. Если моя песня используется в этом моменте, то для меня это приятно очень! Больно, но приятно.

Видимо вы желанный гость на свадьбах. Часто видите первый танец молодоженов под ваши треки?

Да, очень много песню "Хочеш" используют именно для первого танца. Нас с Еленой Тополей нередко приглашают на свадьбу именно с этим треком. Новая песня "Одна на всю жизнь" уже тоже набирает обороты. Они о любви, о настоящей любви и о первом признании. Поэтому приятно наблюдать, когда люди женятся под мои песни, исполняют первый танец, признаются в любви.

Да и вообще, у меня очень большой опыт выступлений на свадьбах. Пожалуй, чуть ли не каждый артист проходит этот путь, когда поет чужие песни и делает кавера. Еще будучи студентом, я очень тщательно искал песни для первого танца, для танцевальной части. И когда так случилось, что "Хочешь" подхватили именно для первого танца, я был очень удивлен. Потому что в тот момент, когда я ее создавал, не думал, что так произойдет.

На такие вопросы всегда сложно ответить, но все же интересно узнать. Какая свадьба вам больше всего запомнилась или впечатлила?

Недавно был очень приятный случай, когда папа невесты сделал сюрприз своей дочери. Пригласил нас с Еленой. Ведущая объявила, что будет сюрприз для молодоженов, и когда они должны были исполнять первый танец под нашу песню, появились мы. Молодые были в шоке. Невеста танцевала и плакала от счастья. Я смотрел на них и самому хотелось плакать.

Настоящим прорывом в вашем творчестве стал дуэт с Еленой Тополей. Возможно, вы уже имеете планы на новую коллаборацию с Еленой или другими представителями нашего шоу-бизнеса?

Есть планы, о которых я пока вам не скажу. Я очень хочу спеть с одной певицей. Всегда об этом мечтал! И очень тщательно сейчас подбираю материал. Надеюсь, все сложится и совсем скоро вы узнаете все подробности.

Кого из представителей отечественного шоу-бизнеса вы слушаете, и с кем из них хотели бы дуэт?

У меня есть много любимых песен наших украинских певцов, но дело в том, что я никогда не слушаю музыку в наушниках, только в машине. Люблю песни Ріапобой, Океан Эльзы, Один в каноэ... Из молодых - YAKTAK, KOLA, Parfeniuk. Они все разные стилистически, но по-своему все классные.

О дуэте говорить трудно, потому что здесь все решает песня.

В свое время вы участвовали в шоу "Голос страны" и "Хит конвейер". Что дали вам эти проекты? Или что вы взяли в них?

Многое дали! Прежде всего, опыт. После участия в "Голосе" я сделал много выводов. Понял, что честно, а что - нет. Где правда, а где ложь. Где фейк, где не фейк. Когда я участвовал в "Голосе", это еще было до войны, наш рынок работал иначе. И именно там я понял, как он работал тогда и на чем построен сейчас. И считаю, что сегодня значительно лучше, чем было. А еще очень жалею, что тогда пошел к Потапу. Вернее, жалею, что не пошел к Тине Кароль, когда она вернулась ко мне. Потому что она знает, что такое настоящие ценности, по сравнению с Потапом.

Многие говорят, что Кароль - стерва. Что вы думаете по этому поводу?

Да, она прекрасная стерва. Я ее обожаю! Я искренне хотел бы с ней пообщаться, спросить совета, возможно, даже в будущем сделать коллаборацию. Она замечательная артистка и это все, что я могу сказать о ней.

А что касается Потапа, изменилось ли отношение к нему после полномасштабного вторжения? И вообще, есть ли будущее в Украине для таких артистов?

Как относился к нему, так и продолжаю - никак. Когда он был моим наставником, я, честно, ожидал какой-то искренности, опеки, возможно, советов. Но этого не было. Он еще тогда проявлял высокомерие и интерес только к своей персоне. Больше занимался тем, как заработать, как достичь определенных высот, а когда чего-то не хватало - снимал штаны на российских каналах. Поэтому то, что он делает и чем живет, является для меня чужим. А что касается будущего, тут вопрос: готово ли общество продолжать принимать артистов с такими ценностями. Вот и все.

В дальнейшем есть желание принять участие в каких-то шоу, например, Евровидение?

Да, желание есть. Я не считаю себя легкомысленным человеком в таких действиях. Для меня это большая ответственность. И я очень самокритично к себе отношусь как к вокалисту и как к музыканту. Это сверхвысокая ответственность, к которой нужно быть готовым. И для меня это то, к чему еще надо идти.

Война научила украинцев объединяться и помогать друг другу. Чем в это время занимаетесь вы для приближения победы? Как помогаете военным, или, может, гражданским?

Мы с командой постоянно что-то делаем: поем, ездим, выступаем, собираем средства. Тем не менее, всегда присутствует мысль, что этого мало. Просто даже поехать в госпиталь петь для ребят - это большая помощь, потому что в этот момент у них поднимается настроение. Или наоборот, происходит катарсис. Они сколько боли в себе держат и если удается пустить слезу, высвободиться, очиститься - это очень ценно. Если бы я не чувствовал, что ребятам это нужно, я бы этого не делал.

Сейчас все публичные люди объявляют интересные розыгрыши для сборов, возможно, и у вас есть свои методы?

Не так давно мне написал один военный. Попросил записать поздравление своей любимой. Но на фото в мессенджере высветился логотип какой-то компании. Когда мой менеджер у него спросила, кто он и чем занимается, он ответил, что воюет и сбросил видео, как дрон уничтожает врага. Тогда мы предложили ему задонатить, потому что у нас есть товарищ, который также воюет, он дронщик, и они как раз собирали на дроны. Поэтому за донат на дрон я записал поздравление для любимой того военного. Потом решил, что сделаю свою банку и буду сам собирать на дроны. Чтобы купить и передать их ребятам из рук в руки.

Эта банка просто висит в Инстаграме, или где можно ее найти и пополнить?

Нет, я ее еще не выкладывал. Во время следующих событий или каких-то поздравлений - за определенные свои услуги я буду просить людей донатить. Могу спеть под балконом для вашей любимой, или сделать поздравления для мамы, сестры, брата, свата, кума... что угодно. А из людей - донат.

Чему научились лично вы за эти почти 3 года полномасштабной войны? Какие изменения уже чувствуете в себе?

За эти 3 года я научился по-настоящему ценить близких людей. Потому что нам казалось, будто эта любовь к сестре, брату, жене или просто другу - это что-то обычное, простое. А когда за эти 3 года я увидел, как люди теряют близких, переосмыслил это, и понял, что такое настоящая любовь, дружба, что такое настоящие отношения.

Многие украинцы на фоне постоянного стресса разучились отдыхать, расслабляться. Как вы восстанавливаете силы?

Мне повезло, ведь я вырос в поселке городского типа, сегодня это село. И для того, чтобы перезагрузиться, мне нужно просто приехать в тишину. Конечно, у меня есть конкретные места, например, река, где услышать можно только птиц. Даже если ты захочешь увидеть человека, позвать кого-то на помощь - не сможешь это сделать. Потому что никого рядом не будет. И только так я могу перезагрузиться. Зажечь костер, поджарить кусочек сосиски или сала, выпить банку пива. И это просто край, это вершина моего отдыха. А если еще есть гитара... не знаю, что может быть лучше!

А чем занимаетесь в свободное время? Есть ли оно у вас вообще?

Как говорит мой знакомый, который занимается автобизнесом, он вообще не из музыкальной сферы: "Найди нормальную работу! Что ты тут сидишь: на-на-на, ля-ля-ля! Поешь песни и ничего не делаешь"(смеется). Это, конечно, шутки. Он понимает, что я работаю. Мы сами решаем: есть у нас время или нет. Просто я настолько зашорен, как говорится, повернут на своем деле, что от этого часто страдает моя личная жизнь.

О чем будет ваша следующая песня? И вообще, какие планы имеете на осенний сезон?

Прежде всего, всем советую послушать новую песню "Одна на всю жизнь" - она о несокрушимой любви, которая выдерживает любые испытания и остается крепкой. Это то, что, как никогда, актуально!

У меня есть песни, которые я тщательно подбираю для следующих релизов, работаю над дуэтом и, надеюсь, что он сложится. Хочу выпускать именно тот контент, который будет более удачный в определенный период. Хочу, чтобы мои песни помогали людям. А что будет завтра, мы не знаем. Поэтому сложно планировать.