Александр Гудков высмеял "узколобость" россиян.

Российский комик Александр Гудков высмеял "узколобость" россиян. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

Так, Гудков сделал пародию на клип "Я русский", но в его версии поется о глупости россиян. Интересно, что видео он снял на сине-желтом фоне - небо и колоски.

Более того, ранее Гудков неоднократно осуждал войну в Украине и говорил, что ему стыдно за свою страну.

После всего этого российские пропагандисты заверили, что Гудков разжигает вражду между населением и угрожает национальной безопасности страны. В связи с этим они призвали привлечь комика к ответственности, а именно к тюремному заключению.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от звезды Аллы Пугачевой, а ее муж, юморист Максим Галкин "делал плохие заявления".

"Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления от Пугачевой, а ее муж Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути", - сказал Песков.

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