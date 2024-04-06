Мужчина возмутился, что писатель собирается идти на фронт.

Известный американский историк Тимоти Снайдер публично отреагировал на новость о мобилизации украинского писателя Сергея Жадана.

Мужчина выступил против такого решения, ведь считает, что Жадан должен заниматься своим профессиональным делом, а не держать оружие в руках.

"Сергей Жадан - один из величайших мировых творцов культуры, должен был бы держать в руках Нобелевскую премию, а не винтовку", - написал Тимоти в сети Твиттер.

Видео дня

Также мужчина отметил, что Луганская область, где родился писатель, находится под оккупацией. А Харьков, в котором живет Жадан, постоянно обстреливают враги. Поэтому Тимоти возмущается, что США стало меньше поддерживать Украину оружием.

"Меня огорчает, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять зону террора и подвергает его и миллионы украинцев опасности. Сергей работает над поддержкой солдат с самого начала войны, а сейчас записался в армию. Он имеет мужество делать это, тогда как мы не можем оказать помощь", - сказал историк.

К слову, сейчас Сергей Жадан активно занимается волонтерской деятельностью. Писатель рассказывал журналистам о своих намерениях вступить в ряды ВСУ, но дальше не комментировал эту тему.

Напомним, ранее звезда "Женского квартала" рассказала о готовности воевать.

Вас также могут заинтересовать новости: