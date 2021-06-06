Симон Порт Жакмюс согласился на предложение своего возлюбленного.

Французкий дизайнер Симон Порт Жакмюс опубликовал в Instagram новую фотографию.

На снимке видно руки Симона и его возлюбленного Марко Маэстри. На безымянном пальце правой руки Симона виднеется помолвочное кольцо. Стоит отметить, что и на других снимках пара выглядит очень счастливой.

"Я сказал "да"", - подписал фото дизайнер.

Кто такой Симон Порт Жакмюс:

Симон - французский дизайнер и основатель модного лейбла Jacquemus.

Он продвигал свои проекты, приглашая друзей носить его творения в магазинах во время Vogue's Fashion Night Out в 2010 году в Париже. В 2012 году его пригласили представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже.

24 июня 2019 года он организовал парад в честь десятилетия бренда. Симон Порт пригласил мир моды на лавандовое поле и представил свою новую коллекцию Le coup de soleil.

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Автор: Диана Могилевич