Артисток зацепили высказывания языковеда.

Украинские певицы АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil, которые в этом году представляли нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение", ответили на критику языковеда Ирины Фарион.

Еще в начале февраля она назвала девушек "позорищем на весь мир" из-за их сценических псевдонимов. Однако сейчас артистки решили ответить на такое скандальное заявление профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника".

В частности, рэперша АІуоnа АІуоnа, которой Фарион сказала, что из-за имени Алена она якобы приехала из Москвы или Саратова, ответила так:

"Отвечать травлей на травлю - это сеяние негатива. Подойти и сказать, почему Ирина, а не Ярина? Почему я Алена, а не Елена? Это какое-то такое, я не знаю. Можем помериться грудью. У меня больше".

А вот Jerry Heil без шуток добавила, что слова языковеда ее тогда задели. Она хотела тоже что-то сказать оскорбительное в ответ на высказывание, что певица со своим псевдонимом, словно представительница США или Великобритании, но не нашла аргументов.

"Меня тогда это задело. Я такая: "Сейчас посмотрю, украинские ли эти имя и фамилия". И у нее действительно древняя украинская фамилия и имя. Мне не к чему придраться, но человек имеет право на свое мнение", - сказала певица.

Напомним, ранее Ирина Фарион "наехала" на Верку Сердючку, однако артист ответил.

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