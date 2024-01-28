Украинцы пришли в шок от такого циничного поступка.

Французский танцор балета Клеман Гийом, выпустившийся из академии балета в Нидерландах, сейчас выступает с балетом Национальной оперы Украины.

26 января он играл в спектакле "Сифильда", который состоялся в Киеве. На сайте Нацоперы его называют "приглашенным художником".

Стоит отметить, что Гийом всегда мечтал выступать в России, о чем неоднократно говорил в своих интервью. В 2022 году он таки выступил в стране-агрессора, а затем расхвалил страну, которая убивает украинцев и уничтожает наши города.

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"Уверен, что лучшие танцовщики - россияне. Танцевать перед знаменитыми артистами - счастье и везение. Никаких страхов не испытывал, я - артист балета, и мечтал попасть в Россию на конкурс. Эта главная цель меня вела", - сказал Гийом.

Как отреагировали в сети

"Что-то я перестал понимать. Национальная опера Украины ставит либретто при участии типа, который в мае 2022 года ездил в Россию и рассказывает, как прекрасна и чудесна русская культура? И все это в Киеве?"

"Хуже только то, что солисты Национального театра оперы и балета создали труппу Grand Kyiv Ballet и ездят на гастроли с "Лебединым озером", популяризируя русскую культуру и считая, что это ок"

"Это полный трэш. Они его минимум в три спектакля запихали в ближайшие две недели. И это при том, что их сотрудники на фронте, а одного р*сня вообще убила"

Напомним, ранее муж Екатерины Кухар попал в громкий скандал из-за российской культуры.

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