Он пропагандирует культуру страны-агрессора.

Артист балета Александр Стоянов попал в скандал после того, как анонсировал в Европе спектакль "Лебединое озеро" под музыку российского композитора Петра Чайковского.

На этот момент обратила внимание балерина Кристина Шишпор. Она не стала называть имен, однако уточнила, что Национальная опера Украины с начала полномасштабной войны отказалась от всего русского, а некоторые представители театра продолжают пропагандировать культуру врага.

В результате появилось обращение самого Стоянова. Он сказал, что не видит в этом ничего критичного, но отметил, что мать его детей Екатерина Кухар не разделяет такую его позицию.

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К слову, именно таким упоминанием о Кухар он намекнул на то, что они развелись. Ранее об этом уже ходили слухи, однако пара молчала.

"У меня с матерью моих детей Екатериной Кухар есть большая и тяжелая дискуссия относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро". В поддержку своей позиции я использую слова народной артистки Украины, балерины Натальи. Цитата: "Существует огромная разница между происхождением балета и его постановкой. Неправильно называть русскими балеты, на которые у каждого театра в мире уже десятки лет есть по две-три собственных редакции. В нашем театре у нас две версии "Лебединого озера" – Ковтуна и Шекеры. Это украинские балетмейстеры, отдавшие годы своей жизни, чтобы прославить именно нашу культуру", - сказал Стоянов.

Напомним, ранее Анна Алхим сплясала под русскую музыку на фоне портретов погибших воинов.

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