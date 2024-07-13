У пары также есть уже двое общих детей.

Американский актер Эдди Мерфи, который известен по фильмам "Бумеранг", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Доктор Дулитл" и многими другими киноработами, женился на модели Пейдж Батчер. Об этом пишет издание People.

Интересно, что о помолвке с любимой он объявил еще в 2018 году. До свадьбы Пейдж уже успела родить актеру двоих детей: дочь Иззи Уну, которой сейчас 8 лет и сына Макса Чарльза. Мальчику сейчас 5 лет. Но только на днях влюбленные решили официально оформить свои отношения.

Известно, что свадебная церемония состоялась в британской заморской территории в восточной части Карибского моря. 44-летняя невеста выбрала белое корсетное платье, которое было украшено кружевом. А сам Мерфи был одет также в костюм белого цвета.

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Молодожены пока не комментировали свой новый статус, однако друзья пары уже успели поздравить их и отметили, что актер счастлив.

"Эдди сходит с ума от своих детей и своей семьи. В глубине души он семьянин. По-настоящему. Искренне", - отметили они.

Что известно о личной жизни Эдди Мерфи

Для Эдди это уже второй официальный брак. Ранее актер был женат на актрисе Николь Митчелл Мерфи. Они прожили вместе 13 лет, а потом решили развестись. У них есть пятеро общих детей: Бриа, Майлза, Шейн, Зола и Белла.

Также у Мерфи есть старшие дети от отношений с другими женщинами: 34-летний сын Эрик, 33-летний сын Кристиан и 17-летняя дочь Энджел Айрис.

Напомним, ранее актер Эдди Мерфи показал своих десятерых детей.

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