Виктор Стороженко пострадал в бою с оккупантами.

Украинский актер Виктор Стороженко недавно получил серьезное ранение на фронте в Донецкой области. Оккупанты пытались захватить позицию его бригады, но украинским воинам удалось отбить атаку.

При этом Виктор получил ранение. Сейчас же он обнародовал несколько фотографий, где видно, как он выглядил в первый день с забинтованой головой, а также, как выглядит после операции.

Известно, что ему не только сделали операцию, но и выкачивали жидкость из лица. Также актер поблагодарил медработников за внимательность и заботу.

"О наших медиках, чтобы вы понимали! Кормят, одевают, стирают, посуду моют, только в попу не целуют", - написал он в инста-сториз.

Кто такой Виктор Стороженко

Стороженко родился 15 сентября 1990 в городе Севастополе. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. На сцене с 2015 года. Сыграл в таких спектаклях как "Тяжелые испытания"; "Соломея"; "Однорукий"; "Идеальное убийство"; "Горе от ума" и многих других.

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