Его уже объявили в розыск.

Бывшего мужа певицы Веры Брежневой - бизнесмена Михаила Кипермана - объявили в розыск. Такая новость появилась на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Речь идет о присвоении, растрате или завладении имущества путем злоупотребления служебным положением и об отмывании имущества, полученного незаконным путем. Если следствие найдет все доказательства и докажет вину мужчины, его могут лишить свободы на 7-12 лет.

Также на сайте с Киперманом фигурирует еще две фамилии: Кондрашов Дмитрий и Фролова Юлия. Это экс-директор департамента "Укрэнерго" и председатель правления банка "Альянс".

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19 января НАБУ вызывало уже на допрос Михаила по подозрению в участии в схеме по завладению электроэнергией компании "Укрэнерго" более чем на 716 миллионов гривень и легализации средств. Чем тогда закончился допрос - неизвестно.

Напомним, Михаил Киперман и Вера Брежнева были женаты 6 лет. Однако в 2012 году решили расстаться. У них есть общая 14-летняя дочь Сара.

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