Она говорит, что давно хотела стать мамой.

37-летняя украинская ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук ждет первенца. Об этом пишет издание Viva.ua.

Оказалось, что девушка вместе с мужем бизнесменом Алмазом давно планировали беременность и мечтали стать родителями.

"Мне всегда было важно, чтобы мой малыш родился в официальном браке. Для меня это об ответственности и серьезности. Поэтому еще в начале романтических отношений, когда любимый говорил о желании иметь детей, мы проговорили эти моменты. Только после того, как мы зарегистрировали брак в Киеве в 2021 году и официально стали семьей, мы начали планировать беременность", - рассказала Иванна.

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Затем добавила, что сначала они с мужем проверили свое здоровье и на этапе обследований стало понятно, что его нужно улучшать и принимать специальные витамины. Однако сейчас Иванна счастлива, что все получилось так, как она хотела.

"Моей самой желанной ролью всегда была роль мамы, несмотря на то, что я строила карьеру и была сосредоточена на ней. Беременность повлияла на наши отношения с мужем, он начал очень осторожно относиться ко мне, иногда даже слишком", - отметила ведущая.

А еще Иванна говорит, что из-за беременности в голову лезут разные мысли и страхи, с которыми приходится бороться.

"Чужие страхи усиливали мои собственные, поэтому сначала было непросто. А у меня еще и мама суеверная. Все это влияет на психику. У меня начал расти живот только на 5 месяце. Я знаю, что беременные должны набрать определенное количество килограммов в тот или иной месяц, становлюсь на весы, а там никаких изменений. Конечно, я начала волноваться: "Может, со мной что-то не так? Может, малыш неправильно развивается? Или не развивается вообще?", - сказала она.

И пока Онофрийчук держит в тайне свой срок и пол ребенка, все равно подчеркивает, что хочет быть многодетной мамочкой. Поэтому мечтает хотя бы о трех потомках в будущем.

Напомним, ранее стало известно, что певица Джамала беременна в третий раз.

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