Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью - она ждет третьего ребенка.
На своей странице в Instagram артистка обнародовала фотографию, на которой предстала в нежном облегающем платье и показала беременный животик.
"При надежде. Это так глубоко… и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. У меня есть надежда, вера и огромная любовь", - подписала кадр артистка.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какой кайф! Сил тебе и малышу"
- "Поздравляю! Это прекрасно"
- "Вау, какие хорошие новости"
- "Будет девочка"
Стоит отметить, что срок беременности и пол ребенка Джамала пока держит в секрете.
Известно, что у нее есть уже двое детей - Эмир-Рахман и Селим-Гиарй, которых она родила в браке с Сеит-Бекиром Сулеймановым. Пара вместе с 2016 года, а в 2017 официально сыграла свадьбу.
Напомним, ранее о беременности объявила Лилия Ребрик. У нее с супругом Андреем Диким родится еще одна дочь.