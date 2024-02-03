У нее уже большой срок.

Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью - она ждет третьего ребенка.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала фотографию, на которой предстала в нежном облегающем платье и показала беременный животик.

"При надежде. Это так глубоко… и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. У меня есть надежда, вера и огромная любовь", - подписала кадр артистка.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

"Какой кайф! Сил тебе и малышу"

"Поздравляю! Это прекрасно"

"Вау, какие хорошие новости"

"Будет девочка"

Стоит отметить, что срок беременности и пол ребенка Джамала пока держит в секрете.

Известно, что у нее есть уже двое детей - Эмир-Рахман и Селим-Гиарй, которых она родила в браке с Сеит-Бекиром Сулеймановым. Пара вместе с 2016 года, а в 2017 официально сыграла свадьбу.

Напомним, ранее о беременности объявила Лилия Ребрик. У нее с супругом Андреем Диким родится еще одна дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: