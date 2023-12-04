Девушка предстала перед поклонниками с округлившимся животиком.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук поделилась с поклонниками фотографией, на которой позировала вместе со своим супругом Алмазом и их кошкой.

Снимок получился очень домашним и милым, однако внимание поклонников привлекла не семейная идиллия Онуфрийчук, а ее фигура. Фолловеры заметили, что у знаменитости округлился животик, который она пыталась спрятать под шелковым халатиком.

В комментариях они сразу же начали распрашивать у Иванны о беременности, но девушка поспешила опровергнуть все слухи.

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Она сказала, что просто хорошо поужинала, поэтому у нее вздулся животик. О беременности пока речи не идет.

"Выдумываете. Я просто поправилась и сытно поужинала", - написала Онуфрийчук.

Отметим, Иванна Онуфрийчук вышла замуж в 2021 году. Ее избранником стал казахский миллионер Алмаз. Пара сыграла роскошную свадьбу на Мальдивах в кругу родных и близких.

Напомним, ранее Оля Цибульская намекнула на разрыв с мужем.

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