Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук поделилась с поклонниками фотографией, на которой позировала вместе со своим супругом Алмазом и их кошкой.
Снимок получился очень домашним и милым, однако внимание поклонников привлекла не семейная идиллия Онуфрийчук, а ее фигура. Фолловеры заметили, что у знаменитости округлился животик, который она пыталась спрятать под шелковым халатиком.
В комментариях они сразу же начали распрашивать у Иванны о беременности, но девушка поспешила опровергнуть все слухи.
Она сказала, что просто хорошо поужинала, поэтому у нее вздулся животик. О беременности пока речи не идет.
"Выдумываете. Я просто поправилась и сытно поужинала", - написала Онуфрийчук.
Отметим, Иванна Онуфрийчук вышла замуж в 2021 году. Ее избранником стал казахский миллионер Алмаз. Пара сыграла роскошную свадьбу на Мальдивах в кругу родных и близких.
Напомним, ранее Оля Цибульская намекнула на разрыв с мужем.