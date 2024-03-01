Литвинова говорит, что верила супругу и думала, что он с друзьями в карты играет.

Ведущая Татьяна Литвинова редко дает большие интервью, однако сейчас она согласилась пообщаться со Славой Деминым и рассказать ему немного больше о своей жизни.

Демин затронул личную жизнь Литвиновой и поинтересовался, почему у нее не сложились отношения с первым мужем.

Как оказалось, экс-супруг Литвиной изменил ей с подругой. Долгое время Татьяна ничего не подозревала, потому что даже предположить не могла, что ей будут изменять. Однако после того как все стало известно, она развелась с мужем.

"Человек всегда отталкивается не от половинки, а от себя и своих ощущений. И, возможно, не из-за меня ему чего-то не хватало. Может, он просто не нагулялся. Этих резонов может быть тысяча. Зачем я буду ломать голову и искать в себе какие-то недостатки, если эта причина может быть в нем?" - отметила Литвинова.

Она добавила, что ей было плохо в этих отношениях. В какой-то момент она поняла, что просто умрет, если не соберется и не уйдет.

"Я поняла, что больше не хочу ни прикосаться к нему, ни спать в одной постели, ни есть за одним столом. Все, это разрушенные отношения. Чтобы их восстановить, нужны усилия со всех сторон. Мы не могли сесть и откровенно поговорить. Каждый из нас выбрал свой путь. После развода у меня началась новая жизнь", - отметила Татьяна.

К слову, позже Татьяна во второй раз вышла замуж, однако и с этим мужчиной она рассталась.

Напомним, ранее экс-судья "МастерШеф" высказалась о мобилизации сына.

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