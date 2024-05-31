Она отметила, что мужчины уже думали о фронте.

Украинская ведущая Елена Фроляк ответила, пойдут ли воевать на фронт ее муж и сын.

В интервью журналистке Алине Доротюк она отметила, что обсуждают постоянно эту тему с родными дома. По словам Фроляк, ее мужчины готовы защищать Украину от врагов, если получат повестку.

"Я бы не делала из мобилизации трагедию. Моему мужу 58 лет. Может прийти повестка и он пойдет. Он сказал: "Елена, я в том возрасте и статусе, а он главный оператор канала ICTV и его многие люди знают, что я прятаться не буду". И он пойдет. У него нет брони. Он много донатит, волнуется, смотрит все видео, очень сильно разбирается в военной авиации, в оружии, потому что его папа был военным пилотом", - рассказала Елена.

Фроляк добавила, что сын Антон тоже такого мнения. Однако пока у него есть еще время до призывного возраста.

"Сыну 19 лет, он студент и еще учится. По новому закону с 25 лет могут призвать. У нас маленький люфт еще есть. Но он говорит: "Мам, придется - пойду", - отметила ведущая.

Напомним, ранее стало известно, что украинский певец и лидер группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк пошел воевать на фронт.

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