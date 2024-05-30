Известный украинский певец пошел воевать на фронт

Лидер группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк пошел в ВСУ добровольцем. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию в военной форме.
Он признался, что это решение далось ему не просто. По его словам, он долго думал над тем, идти ли ему в армию, чтобы защищать Украину от российской агрессии на фронте.
"Друзья, вчера начался мой путь в ВСУ. Решение добровольно и взвешено, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовая подготовка. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу. На связи",- написал музыкант в своих соцсетях.
Как отреагировали поклонники
- "Сергей, ты тот человек, который по ценностям сделал правильный шаг"
- "Это так неожиданно, но уверена, что это взвешенное решение сознательного украинца, эталоном которого ты для меня всегда был"
- "Сил тебе на пути воина и охраны сверху"
- "Удачи тебе на новом пути"
Чем известен Сергей Мартынюк
Сергей Мартынюк - украинский музыкант, писатель, лидер рок-группы "Фиолет" и сопутствующих сайд-проектов (Kolos & Brothers, ТраТаТа и других), общественный деятель, артдиректор фестиваля "Бандерштат".
С 2004 по 2009 год активно занимался общественной деятельностью, участник Оранжевой революции, главный редактор локальных молодежных изданий в Луцке и их активный корреспондент.
В составе группы "Фиолет" выпустил несколько альбомов - "Нерводрамы", "Lvivlive", "Kamasutra" и другие.