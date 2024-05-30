Известный украинский певец пошел воевать на фронт

Он пошел на фронт добровольцем.

Лидер группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк пошел в ВСУ добровольцем. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию в военной форме.

Он признался, что это решение далось ему не просто. По его словам, он долго думал над тем, идти ли ему в армию, чтобы защищать Украину от российской агрессии на фронте.

"Друзья, вчера начался мой путь в ВСУ. Решение добровольно и взвешено, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовая подготовка. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу. На связи",- написал музыкант в своих соцсетях.

Как отреагировали поклонники

"Сергей, ты тот человек, который по ценностям сделал правильный шаг"

"Это так неожиданно, но уверена, что это взвешенное решение сознательного украинца, эталоном которого ты для меня всегда был"

"Сил тебе на пути воина и охраны сверху"

"Удачи тебе на новом пути"

Чем известен Сергей Мартынюк

Сергей Мартынюк - украинский музыкант, писатель, лидер рок-группы "Фиолет" и сопутствующих сайд-проектов (Kolos & Brothers, ТраТаТа и других), общественный деятель, артдиректор фестиваля "Бандерштат".

С 2004 по 2009 год активно занимался общественной деятельностью, участник Оранжевой революции, главный редактор локальных молодежных изданий в Луцке и их активный корреспондент.

В составе группы "Фиолет" выпустил несколько альбомов - "Нерводрамы", "Lvivlive", "Kamasutra" и другие.

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