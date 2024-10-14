Она возмущается поведением мужчин.

Украинская телеведущая Янина Соколова резко высказалась относительно ситуации с недавней массовой облавой ТЦК на концерте группы "Океан Эльзы".

Она подчеркнула, что возмущается поведением украинцев. По словам Янины, мужчины, которые уклоняются от мобилизации, должны ходить на концерты Потапа за рубежом.

"Уважаемые граждане мужского пола воюющей страны. У вас было достаточно времени, чтобы решить свои вопросы с ТЦК. А теперь Вы кричите: "Позор полиции?". Не позорьтесь сами! Поколение тех, кому болит - не сц*т и не прячется от ТЦК с намерением избежать мобилизации. П*здуйте на шоу Потапа в Испанию", - написала Соколова в своем Facebook.

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К слову, 11 октября в Киеве возле Дворца Спорта после концерта "Океана Эльзы" сотрудники ТЦК с полицией ждали зрителей. Они массово проверяли документы у мужчин. У которых обнаруживали проблемы с обновлением данных - правоохранители задерживали и везли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки.

Напомним, ранее стало известно, что на концерт сразу трех известных музыкальных групп посетили представители ТЦК.

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