Некоторые мужчины получили повестки.

В Украине сотрудники ТЦК продолжают устраивать массовые рейды в публичных местах и проверять документы у мужчин. В частности, недавно в Киеве концерт группы "Океан Эльзы" закончился облавой ТЦК. А позже стало известно, что подобная ситуация произошла в Харькове.

Как сообщает Telegram-канал "Сата зухвало про музло", харьковский клуб, где должны были выступать три музыкальные группы "True Tough", "Ґрунт палає" и "Mordox", посетили представители ТЦК. Около 20 человек проверяли документы как у музыкантов, так и у зрителей. Некоторым мужчинам сразу вручили повестки.

"В Харькове накрыли концерт, забрали "True Tough". Забрали телефоны, менеджера не пускали. Забрали также участников других групп, которые должны были играть. Покрутили посетителей также. По словам очевидцев, рейд был из 20+ представителей ТЦК и полиции. Задержанным выдали повестки, звукорежиссера концерта отправили на обучение", - говорится в сообщении.

Видео дня

Музыканты также отреагировали на отмену концерта и написали об этом в своем Instagram так:

"Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы ("Ґрунт Палає", "Mordox", "True Tough") не смогут выступить".

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые прокомментировал облаву ТЦК на концерте "Океана Эльзы" в Киеве.

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