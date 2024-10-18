Пара вместе много лет.

Украинская певица Наталья Бучинская впервые рассказала о своем муже и ответила, почему его скрывает.

Женщина подчеркнула, что не любит говорить о личной жизни. Более того, она верит в стереотипы о том, что счастье любит тишину. Но недавно артистка хотела все же показать фото любимого Александра в сети, однако его должность не позволяет этого делать.

"У нас недавно была годовщина свадьбы и я так хотела запостить наше фото, хотя бы поздравить. А потом подумала, что мое и только мое. Но и мужу хотелось, чтобы я показывала. Но он у меня военный. Я не могу показывать", - призналась Наталья в интервью Алексею Суханову.

Бучинская решила больше не раскрывать подробностей об избраннике. Однако подчеркнула, что они уже 26 лет вместе. За этот период, по словам Натальи, было немало, но секретом их долговременных отношений считает вот что:

"Мужчина должен чувствовать, что он самый любимый и лучший, как и было во время знакомства и свадьбы. Мужчина должен чувствовать, что женщина его поддерживает во всем. Мне кажется, что женщина должна построить то гнездышко для мужчины, где не просто комфортно, но и защищено. А еще я часто ему говорю "Я тебя люблю".

К слову, у пары есть общая дочь Екатерина.

Напомним, ранее известный украинский актер Валентин Томусяк рассказал о кризисе в браке.

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